1998年2月16日華航班機不幸在桃園縣大園鄉失事墜毀起火，機上乘客與機組人員全數罹難，救災人員於現場灑下泡沫滅火，搜尋倖存人員。（中時資料照）

1998年2月16日華航班機不幸在桃園縣大園鄉失事墜毀起火，機上乘客與機組人員全數罹難。（中時資料照）

今帶您回顧23年大園空難，1998年2月16日台灣時間20時4分，中華航空一架676號班機自印尼峇里島飛往當時的中正國際機場準備降落，因降路時飛機高度過高，機師執行重飛時操作失誤，飛機失速下墜，最後摔落在機場旁的馬路上開始大爆炸。機上乘客與機組人員共196人全數罹難，地面6人死亡，共計202人罹難，俗稱大園空難，為台灣史上第二嚴重的空難意外。

而根據民航局於2000年5月18日公布的失事調查報告指出，失事原因指向人為疏失，當時飛機下降與進場高度過高，全程均高於正常高度；在進場前塔台管制員曾詢問組員飛機高度是否太高，但因組員湊巧切換通訊波道，因此並未接受到訊息。

而在執行落地檢查前，其中一位駕駛不慎對駕駛盤施了足夠的力量，導致自動駕駛解除卻不知，直到正副駕駛聽到自動駕駛解除所發出的「鈴鈴」警示聲響，才驚覺自動駕駛遭解除，飛機在重飛程序中長達11秒鐘無人控制，雖緊急處置找回飛機控制權，卻為時已晚，因飛機仰角過高，整架客機失速墜毀跑道，摔落當時大園鄉的國際路二段，砸毀地面的民宅與車輛，並在地面引發大爆炸。

大園空難造成機上182名乘客、14名機組人員以及地面6人，共計202人全數罹難。而機上乘客包括前中央銀行總裁許遠東夫婦、外匯局長陳煌等金融界諸位官員，當時一行人赴往印尼參與東南亞中央銀行總裁聯合會年會，未料卻遇上死劫，使金融界痛失人才。

當時的救災現場宛如人間煉獄，當時晚間機場飄著一層薄霧，但空氣中卻混雜著辛辣的汽油味、塑膠燃燒的臭味以及罹難旅客屍身燃燒的焦味，場域中塞滿了大批消防車、救護車、以及軍警車輛，各家媒體也紛紛趕往現場即時轉播。

因大爆炸緣故，消防隊灑下泡沫滅火，但飛機自高處墜下，乘客的失身散落一地，滿地摻雜中機體殘骸、民房瓦礫、泡沫以及屍塊。甚至在救災時刻，你並不曉得散落在身旁的究竟是人還是飛機殘骸，現場的救援人員在一片荒蕪中探尋是否有倖存的生還者或傷患，為了搶時間，難以顧全踩過之處，只能結伴互相提醒「別踩到罹難者的屍塊」，並在心中一遍又一遍的默念，乞求罹難者原諒他們救援過程中的不得已。

而此空難事件也抖落交通部民航局長蔡堆以及多位中華航空高官，飛機墜毀地段則於2002年由前大園鄉鄉長次子陳義豐改建為露天景觀咖啡店「奇跡咖啡場」，希望能沖淡世人對空難現場的恐懼，並提供民眾輕鬆觀賞飛機起降與夜景的去處。

(中時新聞網)