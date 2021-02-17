今天（17日）是開工日，農曆春節正式宣告結束。在這天，許多公司行號會舉行開工儀式，祈求接下來一整年的順利，並包給員工象徵開運的開工紅包。不過，一位女網友好奇，開工收到奇數的「3百元」紅包，是否有特別含義？對此，網友笑著神解，其實是老闆在說「上班啦」的意思。

一般認為，偶數較吉利，所以紅包都以偶數為主。一位女網友開工時收到300元紅包，於是在臉書「爆廢公社公開版」上發文詢問，「有人知道開工紅包三百的意義嗎？」並指出，去年開工也是收到三百元，不懂數字有沒有特別的含義。

對此，網友紛紛猜測是，「三陽開泰」、「無三不成禮」、「很明顯，包200太少，多100給妳」。還有網友神解，包三百元其實是「上班」的意思，「三百=上班」、「300=上班囉」。

不過，有網友指出，開工包300元就是象徵三陽開泰的意思。「老闆大都以三陽開泰做為開頭並祈求萬事如意」、「我公司十七年來如一日，開工紅包就是三百」。其他人則認為「有包就很好了！」更多人只拿到200元，或者公司連開工紅包都沒有發。

(中時新聞網)