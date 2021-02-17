春節連假結束，收心上班的同時，也是大家分享過年趣事的時刻，一名女網友在網路上分享一張拜拜用的粿照片，表示食物已經變成「可怕的模樣」，但婆婆卻說還是可以吃，女網友不禁疑惑問大家，真的有人敢吃嗎？

女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示過年期間拿拜拜的粿，都已經發霉，但婆婆要她不准丟掉，認為食物上面的黴菌，切掉就可以煎起來吃，「還很堅持可以吃」，因此女網友好奇詢問「以前的人真的都這樣嗎」？

粿發霉相當嚴重(圖片取自/爆廢公社二館)

從女網友分享的照片，原本應該是粉色的粿，上面佈滿灰綠色的黴菌，且已經不是「一點點」，而是整塊都發霉，女網友文末也標註「有人敢吃嗎」、「我負責煎但不敢吃」。網友看到照片相當驚嚇，表示很多長輩真的都是如此，以為發霉的食物切掉就可以吃，「很多老人家都這樣，放冷凍庫的東西放多久都不會壞掉的概念」、「上年紀的都會這樣捨不得丟，我家也是」。

很多人以為發霉的食物切掉就沒事，根據營養師表示，黴菌從開始滋生到肉眼可見，大約要1周，即使食物外觀沒異樣，但是孢子已經深入食物裡，且有研究指出，受到黃麴毒素污染的食品，即使用超過100度的高溫烹調，仍然無法去除毒性，若嚴重甚至會感染肺部、腦部、肝臟、或骨頭。

(中時新聞網)