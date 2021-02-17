苗栗警察分局於加強重要節日安全維護工作期間，加強防制聚眾鬥毆、酒後駕車等刑案發生，當遇有危害社會秩序案件，15日接獲民眾報案於英才夜市前有人口角打架糾紛，立即啟動分局快打部隊到場排除，化解衝突。

苗栗警分局10日至17日每日夜間22至凌晨4時，針對夜間營業場所及郊區聯外道路執行預防性守望勤務，以靈活運用勤務方式，加強防制聚眾鬥毆、酒後駕車等刑案發生，遇有危害社會秩序案件，即時啟動快打部隊優勢警力壓制暴力事件，讓民眾度過平安、吉祥的春節假期。

而苗栗市英才夜市前15日晚間9點發生口角打架糾紛，警方獲報立即啟動分局快打部隊，由副分局長指揮調派北苗所、南苗所、文山所及偵查隊線上警網先趕赴現場，發現夜市路旁有2名酩酊大醉之男子大聲互毆，員警立即攔檢排除狀況。

經初步調查，雙方為朋友關係，因酒後細故引發口角糾紛進而互毆，幸好優勢警力到場排除，將雙方帶回所內查證身分了解原委，預防可能衍生更大的衝突。

苗栗警分局長楊贊鈞表示，分局連續假日為加強防制街頭鬥毆案件發生，規畫預防性臨檢或守望勤務，在易生酒駕、鬥毆處所及路段加強人車檢查，遇有鬥毆案件即時啟動快打機制，調度優勢警力控制現場狀況，以展現公權力，確保民眾生命、身體、財產安全。另外轄內春節期間均未發生酒駕肇事案件，由於分局在春節期間妥適規畫各類預防性安維勤務，讓民眾在春節期間均能安心的過個好年。

(中時 )