金管會公布最新聯卡中心「疫情下，餐飲外送平臺信用卡消費大數據分析」報告。其中發現2020年1、2月新冠肺炎疫情初期，對於餐飲外送平臺影響尚不明顯，信用卡消費筆數維持在200萬至300萬筆間，到了3月開始因疫情影響升溫，餐飲外送平臺的每月信用卡消費筆數呈現高成長，3月份達439萬筆，4月份已突破600萬筆。

就報告中顯示，每月信用卡消費金額，2020年3月份為新台幣8.52億元，至4月時已超過12億元，而5、6月份每月信用卡消費金額仍達10億元以上，似乎並未因疫情趨緩而大幅滑落。

就單筆消費金額來看，金管會指出，餐飲外送平臺的平均單筆消費金額以小額交易為主，2020年上半年單筆消費金額在200元以下的訂單占比超過六成，500元以下占比更高達九成，相較2019年同期，平均單筆消費金額下降。

不過，就消費次數來看增加趨勢明顯，2020年上半年平均每卡每月消費達4.63次，較2019年同期平均每月消費3.45次為高。

若以各行政區域持卡人消費筆數分析，台南人愛用美食外送平台人數暴增。2020年上半年臺北市及新北市合計市占率從以往超過六成，下降至今不足四成，而臺南市、16縣市地區、高雄市及桃園市則是成長較高的區域，特別是臺南市持卡人成長20倍以上，可以顯示各行政區域的消費者也越來越能夠接受及使用餐飲外送平臺的服務。

就性別來分析，2020年上半年餐飲外送平臺男性持卡人使用之比例約為四成，女性持卡人約為六成，倘就平均單筆消費金額來看，男性約為220元，女性約為225元，相較去年同期，整體而言並未受到疫情的影響而有顯著改變。

年齡層來看，餐飲外送平臺以「45歲以下」的持卡人為最主要的消費族群，其中26至35歲年齡層之持卡人消費筆數占比超過四成五，36至45歲之持卡人次之，整體45歲以下持卡人占比達九成，顯示年輕及青壯族群仍舊是最愛使用餐飲外送平臺的族群；另外年齡66歲以上持卡人的消費筆數占比雖低，但平均每卡每月消費次數及平均每卡每月消費金額均較高，顯示年長族群消費者逐漸能接受及使用餐飲外送平臺的服務。

(工商 )