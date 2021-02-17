官田鋼（2017）1月份合併營收為0.34億元，單月營業利益為0.38億元，單月合併稅前盈餘為0.44億元，單月稅後淨利為0.47億元。

官田鋼17日股價表現亮眼，攻上漲停板，每股大漲1.00元，收在11.00元、單日漲幅10.00％，爆出單日成交鉅量2,756張。

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(工商 )

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