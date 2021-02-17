官田鋼 1月稅後淨利賺0.47億 18:302021/02/17 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 官田鋼（2017）1月份合併營收為0.34億元，單月營業利益為0.38億元，單月合併稅前盈餘為0.44億元，單月稅後淨利為0.47億元。 官田鋼17日股價表現亮眼，攻上漲停板，每股大漲1.00元，收在11.00元、單日漲幅10.00％，爆出單日成交鉅量2,756張。 《金融股》台產防疫神單熱銷 提存準備金致1月稅前虧損3.99億元 海外事業發威 乾杯1月營收2.65億元、創歷史同期新高 (工商 ) #官田鋼 #單月 #稅後淨利 #合併營收 #營業利益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自行車雙雄1月營收大增2至4成 15:312021/02/17 財經 美時開春報喜！1月營收12億元 年增逾六成、創歷史次高 14:572021/02/17 財經 《觀光股》揚秦1月營收創高 雙引擎驅動成長 16:142021/02/17 財經 《興櫃股》乾杯1月營收創同期高 搶春節商機拚成長 14:322021/02/17 財經 momo富邦媒1月營收67.5億元、年增37％ 創單月歷史次高 15:202021/02/17 財經 擇優出貨策略驟效 聚陽1月稅前獲利2.63億元 17:292021/02/17 財經 鈞興-KY元月營收 連續3個月改寫單月新高 10:302021/02/17 財經 《觀光股》豆府1月營收同期高 穩健展店拚成長 16:492021/02/17 財經 乾杯慶功 1月營收飆歷史同期新高 15:012021/02/17 財經 《鋼鐵股》中鋼1月向「錢」衝 稅前獲利36.1億元 15:572021/02/17 財經 《熱門族群》網購夯 富邦媒1月營收寫次高、東森購物同期高 15:402021/02/17 財經 財經熱門新聞 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 - 財經 10檔高殖利率定存股 他暴賺逾40％靠3大秘技 - 財經 經濟如同網路泡沫破滅？ 分析師爆美股漲多大跌機率 - 財經 外資認錯了 金牛年開門被軋爆 爆3關鍵還有戲 - 財經 巴菲特Q4減碼蘋果 大買威瑞森電信、雪佛龍 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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