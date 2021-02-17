台北福華飯店台菜餐廳「蓬萊村」推出「台灣廟口桌菜宴」，邀請客人在搭配迪斯可概念的舞廳與DJ台設計下，感受復古懷舊用餐氛圍，「台灣廟口桌菜宴」每桌10人、12,000元+10％，菜色內容有紅糟炸魷魚、龍蝦三明治、奶油焗紅蟳、沙茶魚頭煲、當歸鴨麵線、干貝蚵嗲酥、清燉牛肉湯、芋頭軋蕃薯（蕃薯椪、芋頭丸）、蓬萊鮮果盤、福華特選紅酒一瓶。可於二日前去電預約，每桌10人菜量，加人加量另計1,200元+10％。

懷舊古早味台菜多是費時費工手路菜，蓬萊村主廚王永宗出8道寶島古早美味，將台灣由北到南知名廟宇的代表料理入菜，其中海鮮類包括宜蘭城隍廟著名的「紅糟炸魷魚」、基隆廟口的「龍蝦三明治」主廚用自己的想法轉化成另種樣子，趣味十足。「奶油焗紅蟳」、「沙茶魚頭煲」、嘉義先天宮「干貝蚵嗲酥」，品嚐海味的同時、港邊風情躍然舌間；雲林「當歸鴨麵線」與台南「清燉牛肉湯」呈現台灣日常市民美食，湯頭濃郁全靠食材本身滋味與主廚燉煮工夫，純樸無添加；古早味甜點「蕃薯椪、芋頭丸」，使用台灣最常見的番薯與芋頭加入主廚的巧思，蓬萊寶島的文化於餐桌上體現。

「紅糟炸魷魚」用紅糟加酒再放入薑炒後，將發泡後的阿根廷魷魚染色醃至兩天，其增添香氣油炸後嚐起來內滑嫩外酥香，滿足更有濃濃的家鄉味；另外「龍蝦三明治」師傅選用龍蝦肉將食材大升級，其中搭配的小番茄用蘋果西打和化應梅醃製，再放入日本黑豆和小黃瓜增添清爽感，溫泉蛋相伴一旁最後淋上芒果泥沙拉醬，口感提升，十分對味。

「奶油焗紅蟳」將廟口街邊小吃的奶油螃蟹升級為肥美紅蟳，帶點奶油香氣十分，蟹膏濃郁肉質彈牙鮮甜，而底下的美白菇把奶油與黑胡椒的香氣更襯托出來。來自雲林著名的「當歸鴨麵線」選用肉質飽滿的雲林鴨,以薑母麻油煸炒放入大塊鴨肉，爽口的鴨肉風味悠遠，肉質軟嫩而有彈性，吃起來頗為過癮，砂鍋掀蓋撲鼻的當歸中藥香，苦甘的好有進補的感覺。

還有嘉義先天宮無名美食，主廚巧手變為「干貝蚵嗲酥」精選北海道干貝與肥美鮮蚵，內餡不馬虎，韭菜和韭黃的比例適中，伴著些許洋蔥、薑去味也多些蔬菜清爽感，更有鮮甜餘韻滑入喉，外酥內軟其麵衣適中而酥，裡層帶點濕潤度的層次，就是蚵嗲魅力所在，一大口咬下去的滿足感，保證吃完一個緊接一個；最後以台南「清燉牛肉湯」最結尾，嚴選台南溫體牛小排，切片帶點厚度，不影響其軟嫩口感，使用甘蔗頭、蘿蔔等食材並清蒸3～4小時，更是肉甜湯醇。古早味甜點「蕃薯椪」、「芋頭丸」，使用台灣最常見的番薯與芋頭加入主廚巧思，蕃薯椪加入花生醬內餡，芋頭丸加了棗泥，甜而不膩，入口滿嘴馨香。

(工商 )