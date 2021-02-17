銀行方放款搞烏龍的情況時有所聞，但多數都還有機會將款項追回來，不過美國當地法院近日卻對花旗集團（Citigroup）一起高達9億美金（約250億新台幣）的錯匯事件，判定收款方不需還款。

根據《路透社》報導，這起堪稱史上最大的銀行業錯匯事件，發生在去年8月，知名化妝品牌露華濃（Revlon）因為營運問題，向多方債權機構借貸，根據報導，花旗代理露華濃的貸款業務，原本是要替露華濃向債權人償還近780萬美元的利息，卻意外匯錯超過100倍金額，也就是高達9億美元的金額。

（圖／達志／美聯社）

報導稱，花旗集團起初以這是書面錯誤要求這些債權機構還款，但對部分債權人，包括Brigade、HPS與Symphony等代表放款人的10家資產管理公司，認為這些錢無異是「意外之財」，拒絕償還，花旗集團當然無法接受，憤而提告，追討剩餘的約5億美元（約新台幣142億元）的款項。

不過根據美國曼哈頓地區法官弗曼（Jesse Furman）的裁定，花旗在2020年8月11日的轉帳是「最終且完整的交易」將不會被撤銷，也就是這10家資產管理公司不必繳回5億美元的款項。

對於判決結果，花旗集團強調，露華濃的債權人知道這是有問題的，且他們也明白露華濃根本無法償還鉅額，既然如此，債權人就不應該收下這些錢。花旗發言人也回應，「我們強烈反對這項裁決，並打算繼續上訴，直到追回所有款項」。

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(中時新聞網)