台東縣政府啟動連續4天全縣大消毒，清潔人員在市區熱門遊憩景點噴灑消毒水。（莊哲權攝）

台東縣政府啟動連續4天全縣大消毒。（莊哲權攝）

7天春節連假，台東湧入約100萬人次，擔心成為防疫破口，台東縣政府17日起連續4天，派出160多名人力，到各鄉鎮觀光景點和學校共457個點進行防疫大消毒，面積約有700百萬平方公尺，縣長饒慶鈴感謝參與防疫大作戰的清潔人員，保障台東繼續零確診。

過年後第1個上班日，台東縣長饒慶鈴防疫消毒大隊啟動連續4天全縣大消毒，包含人潮聚集的熱門景點、交通場站共331處，並利用下周一開學前各中小學126所學校實施消毒工作，總計457處公共場所，除了噴灑消毒水以外，清潔人員更用消毒抹布擦拭兒童遊樂場的設施，裡裡外外消毒1遍。

縣府統計，今年過年7天連假，有超過100多萬人次到台東旅遊，雖然過年前已經全縣消毒過1遍，但為了防範過年後疫情發生，縣府仍然高度戒備，結合各鄉鎮人力共168人，再大規模消毒1次。

饒慶鈴表示，台東縣防疫消毒大隊，光去年1整年總計已在全縣重要人潮聚集處消毒超過5000次，開工首日縣府展開防疫大作戰，4天下來整個消毒的面積達到700萬平方公尺，大概是700個棒球場這麼大。她感謝消毒人員，「你們的辛苦，就是台東最好的防疫保障」。

環保局說明，春節後的全縣大消毒，將依各鄉鎮公所清潔隊排程4天內完成，且趕在學校開學前，也務必會把每1個高中以下學校校園消毒完畢，守護居民及學生所處的公共環境，環境消毒是治標的作法，呼籲民眾勤洗手戴好口罩，自主衛生管理才是治標又治本的最好方式。

(中時 )