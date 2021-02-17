陳政顯強調，防疫非常重要，但可透過各種防疫措施，甚至戴上面罩來比賽。（台中市議會國民黨團提供）

109學年度全國學生表演藝術類競賽原訂3月舉辦決賽，教育部以衛福部立桃園醫院發生疫情為由決定停辦，讓認真練習且甫通過預賽的孩子們感到無奈；學生家長17日向市議會國民黨團陳情，懇請教育部給孩子證明自我的機會。黨團書記長陳振顯說，希教育部收回成命，讓決賽恢復舉辦。

台中市一群原訂參加3月全國學生表演藝術類競賽的學生家長，17日拜會國民黨團，由黨團書記長陳政顯接見，教育局長楊振昇作陪。

家長代表說，109學年度全國學生表演藝術類競賽，去年11月已經舉辦過團體組、合唱團與管協樂團的初賽，通過初賽獲得決賽資格的學生們都很珍惜全國比賽的機會；但教育部卻以衛福部立桃園醫院發生疫情為由決定停辦，這讓學生、老師與家長們都很錯愕。

陳政顯接受家長陳情後指出，看著來陳情的家長感受到他們的焦急與無奈，心疼努力認真練習的孩子們，他們持續不斷的努力練習，要的只是一個證明與比賽的機會。

陳政顯說，去年度因疫情突發已經停辦１次，教育部經過１年的時間，在「超前部署」下，理應做好萬全的準備，可以因應各種新狀況的發生；但教育部卻以鴕鳥心態，讓這些孩子們的心血輕易被抹煞，教育部高官們隨意取消的作為，根本就是在打臉超前部署。

陳政顯強調，防疫非常重要這當然是絕對的，但透過落實各種防疫措施的情況下，甚至戴上面罩來比賽，決賽真的不能舉辦嗎？停辦只能是唯一選項嗎？懇請執政的中央政府教育部的高官們，不要抹煞孩子們努力與家長的用心？趕緊收回成命，讓決賽恢復舉辦。

(中時 )