麥維德夫經歷一場苦戰，累得撐著球網稍微喘息。（美聯社）

2021澳洲網球公開賽男單第4種子、2019年美網亞軍俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev）今天在8強戰以7比5、6比3、6比2擊退同胞魯布列夫（Andrey Rublev），生涯第3度打進到大滿貫男單4強，也把個人連勝延續到19場。

這場俄羅斯內戰歷時約2個小時，在男單賽事算快，不過過程中兩人多次在底線拉鋸，有些分數來回多次對抽，其中一分甚至打了44拍，而墨爾本今天天氣相當炎熱，氣溫高達攝氏30度，對於體力是很大考驗，因此比賽尾聲麥維德夫體力達臨界點，左大腿因此抽筋，待恢復後才能進行賽後場邊訪問。

麥維德夫透露，最後邁入勝利的發球局，自己在最後3分左大腿移動上相當困難，他也看得出來對手魯布列夫也一樣打到抽筋了，因為第二盤魯布列夫幾次走到場邊坐在陰影處喘息，麥維德夫說：「這場比賽贏得很不容易。」

麥維德夫將和西班牙納達爾（Rafael Nadal）、希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）之間的勝方爭奪男單決賽門票，對於和魯布列夫這場比賽，他補充：「我們有幾拍來回很不可思議，打完那一分之後真的累到難以呼吸，老實說，我覺得我應該是第一個逼得魯布列夫在場上這麼疲憊的選手，我還挺開心的。」

今天澳網天氣炎熱，休息時魯布列夫在頭部澆水降溫。（美聯社）

(中時 )