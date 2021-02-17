微控制器（MCU）廠應廣科技（6716）公告1月合併營收達8,244萬元、月成長33.6％、年成長93.4％，創下單月歷史新高。展望2021年，董事長唐燦弼表示，審慎樂觀看待產業發展及市場成長，訂單動能依然持續，雖然晶圓、封測廠產能吃緊，但保住既有的產能是必須努力去達到的目標。

唐燦弼指出，就公司發展來看，應廣正致力於達成近期以及中長期的發展目標，近期目標要能保住產能、交貨時間和物流效率，中長期目標要拓展新產品、新市場以及開拓產能。

應廣表示，2020年，應廣出貨總量將近15億顆、創下新高量，尤其在廣泛應用於消費性電子領域的MCU，在大陸市場佔有舉足輕重的地位，擁有相當的市占率；更重要的是，應用於火熱產品TWS的觸控晶片出貨明顯提升，在中國市場也已占有一席之地。

而遠端辦公型態、資料中心增設的需求所帶動雲端伺服器的需求提升，以及比特幣上漲所引燃的挖礦熱，對於伺服器與挖礦機散熱晶片的需求更加殷切，應廣高附加價值的BLDC散熱晶片適時提供這類需求的最佳解決方案，對於獲利也有相當助益。

(工商 )