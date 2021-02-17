為因應目前水情變化，旱災中央災害應變中心17日決定進一步加大節水力道，除新竹、苗栗及台中地區的水情燈號，已實施減量供水的「橙燈」外，自2月25日起，包括嘉義及台南地區的水情燈號，由減壓供水的「黃燈」，調整為減量供水的「橙燈」，並呼籲民眾節約用水。

至於彰化、雲林、南投、高雄地區的水情燈號，調整為減壓供水的「黃燈」，連江地區水情燈號，調整為水情提醒的「綠燈」，其餘地區的水情燈號，則維持不變。

對此，經濟部水利署表示，政府除目前持續積極趕辦各項抗旱水源，陸續提前完成投入救旱，穩定水情外，另將新竹、苗栗及台中地區已實施減量供水的節水率再提升。其中，工業用水戶，由7％提升至11％。至於嘉義及台南地區減量供水，以工業用水戶節水7％，及非工業用水戶節水10％為前提，並視後續水情變化逐步提升。

旱災中央災害應變中心17日召開第8次工作會報，由指揮官、經濟部長王美花親自主持，近期春節期間鋒面通過，雖有降雨幫助，惟未能持續，水情仍相當嚴峻，依中央氣象局降雨預測，今年六月前偏少機率大，該應變中心才決定進一步加大節水力道，採取上述水情的應變措施。

王美花指出，去年西部地區整體降雨偏少，統計去年6月迄今新竹到嘉義地區水庫集水區累積降雨量為歷史紀錄最低，水利署從去年7月起提前部署開始啟動各項節水應變作為，並透過區域供水調度維持公共系統供水，以南部地區為例，高屏溪川流量充足時，由高雄支援台南每日最大20萬噸。

近期高屏溪川流量下降時，水利署等單位透過超前部署去年11月阿公店水庫設置臨時擋水堤增加約300萬噸蓄水容量，及啟動前瞻計畫區域的地下水、伏流水等備援，尚能維持目前高雄地區水情穩定。

至於2月10日至11日鋒面通過，各水庫集水區降雨約20～40毫米，對水情稍有幫助，但仍相當嚴峻，依中央氣象局降雨預估，2、3月可能偏少，4～6月偏少至正常，惟不確定性高。

王美花強調，目前已進入抗旱最艱難時刻，要求中央及地方各單位，務必加強節約用水、視天候機動進行人工增雨、持續由河川引水及水庫蓄水最大化，並落實應變會議各項調度節水措施，全力降低旱災對各界用水衝擊。她再次呼籲社會大眾加強節約用水，愛惜珍貴水資源，與政府共同攜手共度此次旱災挑戰。

(工商 )