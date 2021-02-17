二極體廠虹揚-KY（6573）1月份營收1.97億元、月增9％、年增72.6％。發言人程御峰表示，目前虹揚-KY多項產品封裝的產能仍呈現滿載，市場需求與拉貨力道強勁，因此在營收表現上繼前兩個月後持續成長，達到1.97億元，相較於去年同期有大幅成長。除了訂單能見度高以外，去年一月適逢農曆假期也有影響，造就了年增72.5％的成長幅度。

程御峰指出，如果以產品類別來看，太陽能二極體的部份維持穩健，橋式整流器則明顯增加，產品銷售占比在一月達到近38％的水準，另外整流二極體也有將近兩成的占比，這兩項主要產品皆較上月成長20～30％不等，是本月營收持續衝高的主要因素。

不過二月適逢農曆春節假期，出貨日減少勢必影響銷售表現，虹揚-KY將會持續努力，在假期過後盡快恢復正常出貨，滿足市場與客戶需求。

繼推出10A、650V的碳化矽蕭特基二極體後，虹揚-KY在本月繼續推出了10A、1200V／1700V的高壓碳化矽蕭特基二極體產品，在第三代寬能隙半導體材料產品系列更加完備，用更低的導通阻抗、更快的反向恢復時間、更大的UIS能力讓客戶電源更安全、效率的工作，適用於高結溫應用及連續導通模式的電源供應產品。

(工商 )