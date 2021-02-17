邵雨薇2021年作品不斷，除了即將播出大結局的《天巡者》，還有影集《2049》、《比悲傷更悲傷的故事》陸續於年中上檔，近期也進劇組開拍電影《衝吧！周大隆》。她今年過年照往例回高雄老家，更準備20個紅包分送家人親戚，加總約30萬元。平常忙拍戲的她，也撥空和家人赴台南十鼓仁糖文創園區走春，家中3姐妹合照，邵雨薇姊姊PO文寫到「父母給我最好的禮物就是我的手足」，讓邵雨薇秒飆淚。

除了拍戲，邵雨薇也推出個人數位雜誌《Vénus》，自1月號上架後，吸引許多品牌尋求合作，2月號即和華裔設計師Daniel Wong合作，邵雨薇也成為第一位穿上該品牌Disney系列的女藝人。從拍攝場景到造型概念，全由邵雨薇一手包辦，提議在港式茶樓、西門町的禮服租借及復古飯店等場景，拍出復古電影感，也能融入電影角色。她在港式茶樓的造型上刻意梳蓬頭髮，搭配厭世眼神，就是參考電影《重慶森林》的林青霞，不過她笑說不可能拍的跟她一樣美，但要想拍出那個感覺。

此外邵雨薇為慶祝寬宏30周年，暌違2年重拾麥克風，將於4月30日於Legcy舉行「時光暫停演唱會」個人演唱會，演唱會主題與歌單自己一手包辦，由於她同時有歌手與演員的身分，這次將全部選唱電影或戲劇的主題曲，陪大家一起走過一段時光旅程。邵雨薇也在個人IG限動開放歌迷點歌，也賣關子「這次演唱會表演的歌單僅此一次，還會有你們意想不到的嘉賓」。

邵雨薇和華裔設計師Daniel Wong合作拍攝雜誌。（多曼尼提供）

邵雨薇刻意梳蓬頭髮，搭配厭世眼神，就是參考電影《重慶森林》的林青霞。（多曼尼提供）

邵雨薇4月30日於Legcy舉行「時光暫停演唱會」個人演唱會。（多曼尼提供）

(中時 )