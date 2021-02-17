嘉義市環保局人員消毒嘉義車站周邊環境以加強防疫。（廖素慧攝）

因應春節人潮多，嘉義市公園座椅消毒加強防疫。（廖素慧攝）

春節連假因應防疫，加強公共場所消毒，加上不能出國以致人潮多，嘉義市環保局清潔隊員天天輪班負責收運垃圾，消毒公園、景點、商圈等人潮聚集地點，工作繁忙，消毒班人員往年春節可以多休幾天假，但今年僅休1天。

春節期間嘉義市文化路夜市、車站、公園、寺廟、百貨影城商圈等景點及公共場所，人潮滿滿，嘉義市環保局清潔隊一刻不得閒，11日除夕至15日初四，天天一早就出勤消毒：「安心即時上工」計畫的洪姓女員工也協助擦拭座椅、爬梯扶手等民眾觸摸頻繁的公眾用品。

22日即將開學，嘉義市國中小學17日至21日暫停開放校園，全面清潔消毒教室、辦公室、廚房、廁所；市環保局也執行嘉義市高中職以下校園公共區域防疫消毒工作，協助加強校園防疫。

在環保局工作25年的消毒班班長葉嘉德說，往年過年消毒班可以休假3天，今年春節為了防疫，只休假1天，除夕到初四天天都出動消毒，初五之後到各學校清潔消毒校園，為開學做準備，能讓防疫加分，民眾安心，辛苦一點也值得。

嘉義市環保局清潔隊長林文郁說，清潔隊約有370人，春節期間每天約有3分之1共百餘名人力輪班清運垃圾、定點巡檢、消毒公共場所及年前青年街大火的火場。

(中時 )