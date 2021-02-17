行政院會明聽取農業委員會陳報「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」報告，因應萊豬進口，農委會也已規劃8大產業輔導策略，將於4年內積極輔導國內養豬產業全面轉型升級。

行政院表示，在口蹄疫成功拔針後，為加速國內養豬產業全面升級，建構我國豬肉外銷供應鏈，農委會積極輔導國內養豬產業全面轉型升級，拓展國際銷售市場。

行政院也指出，政府已核定養豬產業百億基金，農委會也已妥善規劃8大產業輔導策略，將於4年內積極輔導國內養豬產業全面轉型升級。

農委會明天報告的產業輔導方案中，將提及推動以現代化肉品市場為中心之產地肉品冷鏈示範業務，透過建構肉品冷鏈體系，增加肉品產銷調節凍存量能，以及升級肉品市場之屠體處理、預冷、交易及冷藏運銷設施，增加冷鏈肉品販售量，輔導屠宰場導入HACCP，確保肉品品質及延長保存期限等，提升國產豬肉品質及衛生安全。

(中時 )