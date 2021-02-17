受惠客戶拉貨力道強勁，八貫（1342）1月營收年成長15.37％，創歷年同期新高，為2021業績開紅盤；隨著戶外、醫療訂單暢旺，訂單生產排程已至4月中旬，加上去年底因缺櫃遞延的產品陸續出貨，第一季營收有望力拼同期新高。第二季業績更能向上突破。

八貫表示，機能性布料和成品組件兩大事業群自去年底起品牌客戶持續下單，目前整體產能利用率及稼動率居高不下，預計持續至四月底的產能皆近滿載，加上六月底有品牌客戶季節性需求接棒，樂觀期待上半年的業績應可順利超越去年同期數字。

此外，永裕（1323）在高附加價值產品的佔比持續優化，不僅去年Q4獲利可望季增2位數，今年元月隨客戶提前拉貨，營收年增17.45％；預期在疫苗施打率愈漸普及下，國際品牌訂單動能持穩提振，業績、獲利更上層樓。

永裕強調，面對ESG投資浪潮，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶與回收材的改質再利用等之研發成果行銷予客戶，並陸續出貨中，順勢搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢。

八貫主攻醫療、戶外及救生等TPU高階利基型產品。受惠終端市場需求增溫，訂單能見度明朗，目前機能性布料產線趨近滿載，訂單生產排程已至第二季。去年底已啟動產線三班制機台不停機生產至清明連假前，營運成長動能強勁。

八貫指出，布局新廠效益將可逐步產生貢獻，元月底新廠已取得宜蘭縣政府核發之使用執照，成品組件新產線預計第二季進入試機量產，產能有望於下半年逐步挹注。

(工商 )