經濟部改制為經濟及能源部是當年行政院啟動組改的一大亮點，惟行政院原規劃水利署併入環境資源部卻遭民進黨農業縣立委強烈反對，致經濟部組改卡關，而水利署未來動向更牽動經濟部三級機關「署」落誰家，尤其是商業司能否升格為「商業服務署」。

2012年行政院啟動組改以來，九年過去了，經濟部始終無法完成組改，好不容易蔡政府第二任決定完成組改最後一塊拼圖，卻又踢到水利署這塊鐵板，無法竟其功。

政府高層表示，經濟部、環保署、交通部、農業部、內政部組改修法將留待「最後一批」送請立法院審議，惟會請相關部會、人事行政總處加緊腳步溝通協調，早日送立法院審議。

行政院原本規劃經濟部改制為經濟及能源部後，因水利署併入環境資源部，三級機關有五署、三局，五署分別是工業局升格為產業發展署；國貿局整併國際合作處，升格為國際貿易署；能源局升格為能源署；中小企業處增加新創業務，升格為中小及新創企業署；商業司由原幕僚性質的內部單位，升格為行政機關商業服務署。

知情官員解釋，由「司」的幕僚單位，升格為「署」的行政機關，將可擁有獨立人事、會計、政風等權力，人事、預算也會增加，而「署」與「局」雖同屬三級機關，但「局」只是業務執行機關，升格為「署」則可擁有自行規劃政策的權力。換句話說，升格為「署」，除成為獨立行政機關，擁有更完整的行政職權、人員編制及預算編列權，執行業務的空間較廣闊。

惟《中央行政機關組織基本法》規定三級機關署、局上限為70個，行政院希望經濟部能維持五個署的規模，若水利署不併入環資部，就壓縮商業司升格為商業服務署的空間，官員強調，「必須整體考量」。

「三局」則是指智慧財產局、標準檢驗局，和工業局轄下工業區組與加工出口區管理處合併，改制為產業管理局。

經濟部內部則有投審會和投資業務處合併為投資業務司、技術處改制為產業技術司、國營會改制為資源經營管理司、資訊中心改制為資訊服務司，另還有綜合規劃司、法制司和統計處等單位。

(工商 )