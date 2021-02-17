今天台股金牛年開紅盤，加權指數開高走高，從15,802點一躍而上，盤中一度大漲超過600點，創下16,406點的新高，收盤大漲559點，也創收盤新高價，台股真的是牛氣沖天！

今天一大亮點則是，外資在期貨與現貨同步翻多，現貨回頭買超296億元，而台指期淨空單，從22,661口縮減到僅剩下16,991口，而外資若回頭，不是報恩就是報仇？這次是報恩還是報仇，筆者認為，以整體格局來看，外資是不得不回頭來「報恩」。

在今天單日狂漲600點之前，很多人可能忘了，外資在封關前的倒數第二周，一周大賣台股1223億，指數單周跌掉880點，不過封關前一周，台股回神風光封關上漲664點，也遵循8523點以來，周線從未連二黑的規律，繼續延續多頭行情，但是外資那周卻僅買超62億而已，期貨也是偏空操作。

只有在台股過完年，外資看見全球股市頻創新高，台股的ADR也紛紛創新高，台股開紅盤狂「犇」，才真的用力買台股，回補空單認錯，買超達近300億元，上次見到這種金額的買超，已經要回溯至去年12月16日了。不過另一個好消息是，外資在砸300億買台股後，去年12月底到今年1月，台股開啟了一波驚驚漲的行情，頻創新高，這次會不會也會開啟驚驚漲的行情，直往萬七大關而去？客觀來說，其實是有機會的！

筆者上一篇專欄，《殺880點3天就噴回來 揭台股暴彈的4數字秘密》就指出現在的趨勢架構，就是資金多頭，因為連最保守的那群人，都因為零利率的影響，在解定存與外幣保單，轉進基金產品，尤其是ETF相關的，再加上國際資金活水源源不絕，聯準會（FED）兩年內不升息，在這三大關鍵帶動下，聰明錢當然會往股市跑，所以台股真的很難跌，很難有悲觀的理由，外資一定更懂其中的道理。

外資今天被軋空之後，有很高的機率會記取教訓，然後持續回頭做多，在金牛年的股市中一起共襄盛舉，不可能長期與趨勢為敵。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)