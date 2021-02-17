著名Twitter軍事觀察家「笑臉男人」發表一篇標槍飛彈(FGM-148 Javelin)的新標誌，瞄準的敵對戰車，從俄羅斯T-72改成中國大陸的99式主戰車，這反應了美國軍事戰略的假想敵調整。

新標槍飛彈所貼的LOGO。(圖/笑臉男人)

防衛部落格(Defense Blog)報導，自冷戰以來，北約國家及其武器系統供應商，視蘇聯為主要威脅，因此在一些的軍品Logo上，經常會以蘇聯武器為瞄準目標，比如原先的標槍飛彈Logo，是以攻擊T-72戰車為題材。

LM ＆ Raytheon:“Javelin Anti-Tank Missile is Chinese type 99 killer” pic.twitter.com/HUEvaE0uUQ — 笑脸男人 (@lfx160219) February 16, 2021

然而時代已變，中國大陸的軍備性能提升，已有超過俄羅斯裝備的趨勢，加上中國大陸的經濟實力又高於俄羅斯，先進裝備的產量會比俄羅斯來的多。比如俄羅斯雖然開發出T-14「阿瑪塔」，但是財力有限而無法大量生產，戰車部隊仍仰賴大量的T-90、T-80、T-72。

可能美國也看到這一點，近年來已出現愈來愈多針對大陸軍品的Logo。最新的標槍飛彈Logo，出現的是中國大陸99式主力戰車（工業代碼WZ123）。

標槍飛彈是洛克希德·馬丁公司和雷神公司所建立的合資企業來生產，具有射後不理與頂部攻擊的能力，是目前最優秀的人員攜帶型反戰車飛彈，除美國陸軍和海軍陸戰隊為主要用戶以外，也外銷給包括中華民國在內的20幾個國家。

至於99型，這是由中國北方工業公司（CNGC）所設計製造的第三代主力戰車，主砲125公釐口徑，具有自動裝填機，乘員3人，最高速度達到70公里/小時。

(中時新聞網)