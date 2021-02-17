九族文化村櫻花盛開，賞花正是時候。（廖志晃攝）

九族文化村新遊樂設施，西班牙海岸。（廖志晃攝）

魚池鄉九族文化村，種植5000棵各品系的櫻花，已經陸續盛開，漫步櫻花隧道，或是搭乘纜車從空中俯瞰櫻花林，體會不同的櫻花風姿；走訪園區各部落，隨時可遇到原住民展演與同樂會，3月7日之前，還可以欣賞夜櫻秀。

九族文化村經理黃瑞奇表示，今年櫻花花況絕佳，目前，山櫻花、八重櫻爭妍競艷，花開已達8成，後續還有吉野櫻、富士櫻接力綻放，花期可以延續到3月上旬。

今年九族櫻花祭的夜櫻，在下午5點半點燈，平日到晚上7點半、假日到晚上8點，在鏡花水月的櫻花湖，欣賞水面交映的璀璨櫻花，體驗日夜迥異的櫻花勝景。

搭乘空中纜車，從不同的視角俯瞰櫻花林，別有一番風味，櫻紅處處，一目了然；今年逢苦旱，日月潭纜車橫越大竹湖，可以看到大片乾涸的陸地沙洲，與繁花似錦的景象，大異其趣。

九族櫻花祭期間，推出各種節目，包括馬雅廣場的太鼓迎春快閃、櫻花湖畔由原住民傳唱的鄉情民歌、文化廣場可以和原住民一起歌舞同樂、星際廣場有日本喲莎快舞遊行；在馬雅廣場的櫻花市集，則有屋台燒烤街、日式浴衣變裝體驗及淺草人力車體驗等。

魚池鄉盛產蘭花、紅茶與香菇，還有在國際比賽中揚名的咖啡，稱為「魚池三寶加一咖」；魚池鄉長劉啟帆號召埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉及魚池鄉公所，在九族櫻花祭舉辦4鄉鎮市集，從2月27日到3月1日，在櫻花大道及西班牙海岸，向遊客推薦優質小農生產的紅茶、咖啡、蘭花、香菇、百香果、巧克力及玫瑰露等農特產品。

(中時 )