嘉義市嘉義國中消毒教室防疫。（廖素慧攝）

嘉義市南興國中用紫外線消毒燈防疫。（廖素慧攝）

寒假接近尾聲，22日即將開學，嘉義市中小學17日至21日暫停開放校園，展開教室、辦公室、廚房廁所等全面清潔消毒工作，市府環境保護局防疫消毒大隊自即日起執行高中職以下校園公共區域防疫消毒工作，協助強化校園防疫。

嘉義市政府教育處長林立生表示，為守護孩子健康，市府全員行動，環保局在校園公共區域清消，學校負責教室內、辦公區域等清潔作業。

林立生說，孩子最常使用的教室是消毒的重點，要用75％消毒酒精、紫外線／臭氧殺菌燈等消毒法寶，讓教室空間更加乾淨，讓父母師長安心。

林立生說，今年寒假各國中小學、公立幼兒園親師家長要每天填寫寒假期間的活動軌跡紀錄表，開學當天交回學校備查，這是全國唯一親師生一同為防疫所做的軌跡日記，開學後派員到校園督導量體溫、戴口罩。

環保局防疫消毒大隊則從16日到20日，到校園防疫消毒，主要清消區域包括教室外走廊、穿堂、運動器材、公共區域之座椅等設備。

(中時 )