總統蔡英文去年邀請網紅帶毛小孩拍攝公益桌曆，募得逾200萬元，總統蔡英文在農曆過年期間，也特別邀請網紅到官邸吃飯。針對蔡英文不能再選，卻仍邀網紅吃飯，是幫誰鋪路？國民黨台南市議員謝龍介認為，蔡英文走的是李登輝路線，她要掌控一股力量，也就是一方之霸，以後民進黨誰要選，就要來求她，

針對蔡英文邀網紅吃飯，謝龍介在《新聞大白話》表示，蔡總統的幕僚很強，長期以來他都說蔡英文不是吃菜，未來民進黨任何派系2024年想要出線，不管是行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、副總統賴清德，沒有蔡英文會「吃不下飯」。

謝龍介指出，蔡英文走的是李登輝路線，她在民進黨內部沒有什麼勢力，她培養外圍像無黨籍高雄市議員黃捷、台灣基進立委陳柏惟這些人，所以當他們面臨罷免時，她會去救他們，這些都是她的人。

被問到蔡英文沒有要再選，為何仍繼續和網紅合作，是為誰鋪路嗎？謝龍介指出，蔡英文會再起，她要掌控一股力量，但不是政治再起，而是要一方之霸，以後民進黨誰要選，都要來求她，不管是賴清德、鄭文燦、蘇貞昌，要選也要蔡英文力挺。另外蔡英文握有資源，像買疫苗，我們都是外行，反而蔡英文是最內行的，以後她若要繼續支持網軍，也是輕而易舉。

(中時新聞網)