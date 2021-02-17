大陸《海警法》自本月初實施以來，大陸海警船連日進入釣魚島（日稱尖閣諸島），致中、日關係進一步緊張。日本海上保安廳長官奧島高弘周三（17日）表示，針對《海警法》實施，日方不排除會在國際法允許的範圍內，「使用武器」。

據《東網》引述共同社報導，中國海警船周一及周二（15日及16日）期間，接近在釣魚島附近海域作業的日本漁船。乘搭漁船的石垣市議員周二晚上向當地媒體透露，中方船隻曾接近至距離40至50米的地方，在該海域停留時間長達約23小時，直言那不是能安全捕撈的環境，「感覺是在發威，前來威壓」。

大陸《海警法》2月1日正式實施後，中國海警船在釣魚島與日本海巡隊相遇發生「不測事態」風險大幅升高。日方已向中方提出緊急交涉。（圖／新華社）

報導又指，奧島高弘周二在記者會上提到，鑑於中國《海警法》在本月1日施行，中方允許有關部門在執法時使用武器，表明日方為應對《海警法》，會遵循國際法有關法律原則，不排除對入侵釣魚島及附近海域的船隻使用武器。同日，日本防衞省統合幕僚長山崎幸二與美軍參謀長聯席會議主席以視像形式會談，是美國總統拜登政府上任以來，日美國防最高領導之間的首次會談，雙方就《海警法》交換意見，確認「反對試圖在東海及南海，以力量單方面改變現狀」的立場，並一致同意在印度太平洋有關地區部署美軍是至關重要，有必要進一步加強日美關係。

(中時新聞網)