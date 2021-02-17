「用紅包了解與女友的經濟背景差距！」一名男網友分享，他會將每年收到的紅包存起來，這21年他共存了5萬元，不過女友卻遲遲不願透露自己收到多少，事後經他追問下才得知，女友光是過年就可收到6位數的紅包，讓他相當訝異。

原PO在「Dcard」上分享，表示自己並不在意每年可以收到多少紅包，因為他認為那只是個象徵性的祝福，金額不是重點，心意才是長輩的祝福，而他有個習慣是會將每年收到的紅包存起來，「存了21年，幾乎沒有花過那個帳戶，現在也只存到了5萬多一點」。而日前女友剛好在算收到紅包錢，並規劃如何利用，讓他驚訝問「紅包錢還能規劃的嗎？不是買個生活用品就沒了嗎？」

原PO女友也好奇追問，他共收到了多少紅包，於是他把自己的情況和女友分享，但下秒女友默默收起紅包，不再提這件事，讓他相當納悶，事後追問才得知女友「一年可領10萬多」，讓他感嘆，用紅包了解與女友的經濟背景差距。

貼文發出，引發網友議論，「10萬是什麼？有錢人的世界就是不一樣」、「好多，一般上班族三個月的薪水」、「10萬真的很多耶！我每年領近2萬，偶爾超過」，另外，有網友認為兩人若是金錢觀念沒衝突，不必太擔心，「沒關係，如果你們對於財務方面的觀念是一樣的 ，不用擔心什麼事情發生」。

(中時新聞網)