基隆市長林右昌17日在臉書表示，今天是開工日，卻聽聞一個非常震驚也很不捨的消息，國立清華大學博士吳培華昨天早上不幸辭世，她年輕時開始投入考古工作，去年曾親自為蔡英文總統解說、參觀和平島。

林右昌說，吳培華相當年輕優秀，對文化、歷史考古工作非常熱情投入的女性學者，還依稀記得第一次和她見面，是在2019年5月的和平島平一路諸聖教堂考古遺址，當天吳培華說，這是她在紐西蘭學成歸國後，第一個參與的計畫，這個基地除了西班牙人的遺跡，同時也堆疊著台灣平埔族巴賽人的遺址，她娓娓道來跟南島語族研究的連結。

林右昌指出，後來每次到和平島關心考古進度，大多都是由吳培華進行進度的簡報說明，每次見到她瘦小的身影，心裡總會想著，在這個所有女孩子愛美麗的年紀，她卻總是扎著馬尾、一身簡單輕便的T-Shirt和牛仔褲，渾身甚至臉上還沾著泥土，但專注的眼神卻是充滿光芒，尤其當她向大家娓娓道來最新的考古發現時，難以不被她的熱情感動。

去年8月蔡英文總統到和平島視察，林右昌跟總統說，和平島就是台灣的國家寶藏島，當天也是由吳培華為總統解說，並且帶總統參觀，一次就能把台灣4000年歷史講完。

林右昌表示，信手拈來都是故事，每次聽吳培華的專業分析與解說，都讓大家更了解基隆正在為台灣做一件非常了不起的事情，很榮幸能和她一起為台灣共事，林右昌強調，對於吳培華的離世，真的很不捨，這麼認真熱愛台灣土地的她卻離開了，但她的精神永在，還有更多夥伴會繼續努力。

(中時 )