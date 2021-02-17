海岸巡防署日前在總統蔡英文指示下，以避免與中國大陸海警船混淆為由，下令改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加醒目「TAIWAN」字樣。對此，中華戰略學會研究員張競17日表示，總統下令海岸巡防署更改艦艇塗裝，並未經過行政院會議決通告各部會，就逕行實施，明顯違反了程序正義。

針對海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加醒目「TAIWAN」字樣。總統府發言人張惇涵今在臉書粉專上表示，「更清楚辨識、更安全執法，正是蔡英文的指示」。

張競對此表示，改變海巡船字樣，總統的命令理應通過行政院院會議決的程序通告各部會，否則其他部會如何配合？如外交部就需通過外交管道告知各國，農委會也需通告我國漁船，交通部觀光局也需通告海釣船。

張競指出，這有前例可循，陳水扁2006年在國家安全會議上，裁示處理掉《國家統一綱領》，仍需依程序送交行政院函知行政院所屬各機關查照。此次蔡總統改變海巡船字樣卻跳過了此一程序，明顯違反了行政程序正義。

張競感嘆，「只有從波西米亞伍長所下達命令，才能夠毫不經思索研議，就直接遵奉執行。」這是二次大戰受過正統軍事教育之將領，嘲弄希特勒毫不考慮高階作戰指揮複雜性，經常獨斷專行任意跨越指揮體系亂下命令時，所發出感嘆詞語。而未經考量更改艦艇識別字樣之複雜性，就認為跟伍長指揮幾個兵般地簡單，就是顯示素養低劣。

因此張競強調，海巡署所轄政府執行公務艦艇，假若未經跨部會協調通報，就憑總統一句指示就便宜行事，結果讓軍事武力無法識別而誤擊，商船不認識此種艦船識別名稱改變而拒絕接受盤查臨檢，其他周邊國家或是在公海共同執法國家未接獲我外交館處通知，而拒絕接受或承認海巡艦艇執法權力時，那不就是搞到灰頭土臉自取其辱嗎？

(旺報 )