共機今2架運8技術偵察機進我西南空域 遭驅離 19:042021/02/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技術偵察機。空軍提供。 空軍今天發布共機動態，共軍2架運8技術偵察機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 入列MSCI 凱基升目標價 南電開紅盤雙喜臨門 新年目標體態第一 與Ford Ranger一同走出戶外體驗美式皮卡健身房 (中時 ) #空軍 #共機 #運8 #偵察機 #防空識別區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜年也要防疫 台電新春團拜視訊拜年 15:502021/02/17 財經 共機擾台「只敢躲總統府喊台灣價值」 空軍崩潰：這片天空不是拿來政治操作 10:402021/02/17 政治 金門航空站春運圓滿結束 不見往年萬人搶票熱況 16:522021/02/17 生活 高雄輕軌春節試乘 日運量暴衝倍增 04:102021/02/17 地方新聞 港口頻被丟包遺體 淪國際殯儀館 04:102021/02/17 社會新聞 傳飛官不滿頻應對共機擾台 揚言退伍 空軍司令部駁斥：子虛烏有 17:332021/02/17 政治 熱低壓生成！超罕見2月颱將現 鄭明典：特別的天氣事件 11:512021/02/17 生活 桃機旅運量創新低 連4天加零 04:102021/02/17 焦點要聞 牛年台股開紅盤暴漲近500點 報16302點 台積電飆至665元 09:042021/02/17 財經 用電需量競價 3月提前實施 04:102021/02/17 財經要聞 台灣自動科技 提供點膠代工服務 04:102021/02/17 產業特刊 政治熱門新聞 2大媽祖廟抽同支國運籤 命理師洩天機：有人假傳聖旨 - 政治 趙少康想選2024總統適合嗎？最新民調結果出爐 網掀論戰 - 政治 台海開戰美軍守得住台灣嗎？前五角大廈高官爆真相 - 政治 沈富雄酸陳時中：把誤判說成危機 真是太神了 - 政治 兩宮廟國運籤都抽到「老鼠精亂宋朝」 徐巧芯：有人要被罷免了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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