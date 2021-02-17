運8技術偵察機。空軍提供。
運8技術偵察機。空軍提供。

空軍今天發布共機動態，共軍2架運8技術偵察機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

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(中時 )

#空軍 #共機 #運8 #偵察機 #防空識別區