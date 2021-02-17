佇立在吉安鄉慈雲山的土地公不堪長期經風吹日曬雨淋而日漸褪色，吉安鄉公所今年也預計將其補上顏色，象徵新年更換新衣。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉慈雲山懷恩園區納骨堂外斑駁老舊，不時會掉落漆片。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉慈雲山懷恩（納骨）堂粉刷工程期間，祭祀空間正常開放，不影響民眾祭拜。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉慈雲山懷恩園區承擔花蓮北區5個鄉鎮的生命關懷禮儀工作，吉安鄉公所提升祭祖環境，延續懷恩堂建物壽命，在今天初六開工大吉之日，舉行「吉安鄉慈雲山懷恩（納骨）堂外牆及土地公神像油漆整修工程」開工祈福儀式，上香祈求工程順利圓滿。

慈雲山懷恩園區納骨堂內部隨使用時間，牆壁日漸泛黃掉色，外部則逐漸斑駁老舊，不時會掉落漆片，吉安鄉公所去年起開始進行整修工程，並粉刷完成納骨堂的內部，今年也預計外牆重新粉刷。此外，佇立在慈雲山的土地公外衣不堪長期經風吹日曬雨淋而褪色，吉安鄉公所今年也將其補上顏色，象徵新年更換新衣，工期預計45天，盼在清明節前完工，提供嶄新面貌。

吉安鄉公所表示，慈雲山懷恩園區承載花蓮北區5鄉鎮的火化殯葬服務，團隊2019年陸續取得花東基金、內政部、花蓮縣府地方經費支持，分期整建火化爐具及空汙設備工程，另針對建築耐震進行評估、涼亭及植葬區周邊設施改善、聯外道路改善工程、增設納骨牆水土保持計畫、周邊環境維護工作，投入殯葬相關工程，總經費高達1億2232萬7216元；本次則利用公所第二預備金進行改善。

吉安鄉長游淑貞表示，吉安鄉公所計畫從2021年開始執行納骨牆先期整備，未來將繼續爭取水保計畫、增設櫃位及神主牌位工程等，分年、分期、分項方式緩解零塔位的困境，提升殯葬服務。

殯葬管理所長劉美智表示，工程期間，祭祀空間正常開放，不影響民眾前來祭拜，且已要求相關單位掌握工期與品質，做好公共安全維護工作，將每位民眾「人生終點站」各項服務，努力做到功德圓滿。

(中時 )