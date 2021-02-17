獨/北投市場17年人氣潤餅捲 顧客此舉令老闆備感窩心

春節假期不少人來北投走春、泡湯。位在北市北投市場新市街上，有攤17年超人氣排隊潤餅捲，獨門研發的招牌口味成為熱門選項。丁老闆接受《中時新聞網》訪問更透露「顧客暖舉令人感動」。
位在台北北投市場新市街上，外觀不起眼小攤子，卻有著不平凡口味的手工潤餅捲，正午用餐時間來到攤上，排隊人潮絡繹不絕，讓人好奇它好吃秘訣在哪呢?丁老闆透露，配料每天新鮮現做賣完為止，餅皮則是潤餅的主要靈魂，獨門研發調配，不會出水影響食物品質，成為好吃的致勝關鍵。
丁老闆夫妻倆結婚21年，走過17個年頭，一步一腳印在地用心經營，令他們窩心的是，兒女從小來攤上幫忙，畢業後都正式來上班，市場擺攤工時長、靠體力活雖辛苦，不過也是全家大小相聚最歡樂時光。至於夫妻倆一起工作會有意見不合時嗎?丁老闆表示會有意見不合時，前、後場工作劃分，楚河漢界別踩線，就能減少衝突的產生。
攤車上琳琅滿目菜單，靈感來自多年經驗累積及客人反饋，丁老闆娘更透露，不少老顧客買到變成好朋友，甚至還有人年前拿親手做的佛跳牆、蜜餞等來送禮，讓人相當感動。丁老闆夫妻倆受到鄉親及網友支持與肯定，更不忘感謝大家長年支持與肯定。
(中時新聞網)
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