CDP（原碳揭露專案）評鑑日前公布，2020年供應鏈議合評價（Supplier Engagement Rating，SER），台達電在「供應鏈議合」、「溫室氣體範疇三排放（Scope 3 Emissions）」及「整體氣候變遷表現」等均得到最高級分，整體名列前7％，獲評A級最高級別供應鏈議合領導者Supplier Engagement Leader，這是台達電獲得CDP氣候變遷與水安全街獲得「A」之後，同年度再獲CDP SER評價最高等級A級，顯示台達電不僅以具體行動因應氣候變遷，亦積極攜手事業夥伴打造永續價值鏈，努力與成果深受國際肯定。

台達電永續長周志宏表示，台達電長期關注氣候變遷、積極參與國際倡議活動，2015年簽署《We Mean Business》，2017年通過並執行科學化減碳目標，目前已連續三年達成階段性目標，同時也積極導入氣候相關財務揭露，評估氣候變遷對台達造成的風險及機會，針對全球供應商，台達電訂定供應鏈短中期關鍵目標，強化供應商的營運管理與風險鑑別，協助深入分析氣候變遷下造成的斷鏈風險，同時分享台達電廠區及綠建築節水經驗，以規畫減緩及調適氣候變遷造成的衝擊，實現永續價值鏈願景，他表示，很高興台達、事業夥伴們以及全球供應商的共同努力，獲得CDP A級領導評級肯定。

台達視供應商為長期夥伴，致力深化綠色供應鏈ESG管理，並落實供應商永續管理規範，每年針對不同類型的供應商分別進行相關ESG問卷調查，以擴及整個供應鏈體系運作並貼近供應商不同型態，大幅提升風險鑑別完成率，同時透過稽核、矯正、輔導及訓練等方式，有效降低供應商發生斷鏈的風險。台達電亦持續強化營運管理與風險鑑別，深入分析氣候變遷下乾旱風險所造成的斷鏈風險，從年度採購金額前80％的關鍵供應商，挑出近90家關鍵供應商為乾旱風險評估對象，將風險評估結果納入台達決策依據之外，更針對生產基地位於缺水區域的供應商，提供台達廠區及綠建築節水經驗，協助因應氣候變遷減緩及調適規畫，找尋外部輔導資源及進行用水診斷分析與矯正計畫等，以強化永續價值鏈。

SER是CDP每年從企業回覆供應鏈計畫的問卷中，針對供應鏈管理績效評分，除了關鍵項目「供應鏈議合」之外，亦涵蓋「公司治理」、「目標」、「溫室氣體範疇三排放」以及「整體氣候變遷項目表現」，台達於2017年通過SBTs科學化減碳目標，承諾2025年的碳密集度相較2014年下降56.6％，並在2018、2019及2020年連續三年達成科學減碳階段性目標；除了整體廠區的溫室氣體的範疇一及範疇二都100％通過ISO 14064-1查證，範疇三亦通過第三方查證；2019年完成伺服器電源、太陽能逆變器、不斷電系統、電動車直流充電器等11項產品節能的ISAE 3000確信，協助客戶減碳。

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