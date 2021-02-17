牛年開春行政院首次行政院會，蘇揆擬拍板台灣首部「太空發展法」草案，其中將定明科技部為主管機關，另為順利推動太空發展相關事項，定明將以專責法人協助辦理相關業務。

行政院表示，蘇揆2019年1月上任後，首份核定公文為「第三期太空科技發展計畫」，顯示政府對於太空產業的重視。明天科技部將於院會提報「太空發展法」草案，將送立法院審議。草案共計共計6章，22條條文，定明科技部為主管機關，另為順利推動太空發展相關事項，定明將以專責法人協助辦理相關業務。

另外，草案也明定太空發展之基本原則，包含遵守國際公約與規範、環境保護及永續發展原則、保障原住民族權益、兼顧國家安全及資訊透明。

草案也將規範，為確實管理太空活動與確認太空事故的責任歸屬，本法草案規定於我國境內發射發射載具，須辦理登錄始得申請發射許可，以落實太空活動之相關管理機制。另就發射場域的設置，於土地取得與相關管理訂定規範。

科技部表示，目前全球有超過31個國家，制定各種不同形式的太空法規。我國是全世界第32個擁有自己衛星的國家，且近年來國內已有幾家商業太空公司成立，商業應用性太空活動逐漸普及，國際合資、民間企業投資商業模式逐步導入，使我國已經進入太空新紀元。

(中時 )