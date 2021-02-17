中廣董事長趙少康農曆年前宣布參選黨主席，掀起參選資格討論，國民黨主席江啟臣月初宣布農曆年後，將有新的一波中評委增聘計畫，其中甫重回國民黨的趙少康也在名單之中。國民黨今天公布，增聘高孔廉為中央評議委員會議主席團主席，並增聘田在勱、邱坤玄、張亞中、陳永康、楊應超、趙少康等6人為中央評議委員。

國民黨表示，此次增聘案將擇日由黨主席江啟臣親自致送中央評議委員會議主席團主席及中央評議委員聘書，並提報到第21屆第1次全國代表大會追認通過。

7位新聘任的同志經歷如下：

高孔廉：現任中評委、中國信託銀行顧問、曾任海基會副董事長兼秘書長、本黨主席特別顧問兼大陸事務部主任。

田在勱：中將、現任中原大學產學營運處執行長、曾任空軍官校校長、國安局駐美特派員。

邱坤玄：現任政治大學東亞所名譽教授、曾任國立政治大學東亞研究所教授、國家安全會議諮詢委員、亞太和平研究基金會。

張亞中：現任孫文學校總校長、兩岸統合學會理事長、曾任台灣大學教授。

陳永康：上將、曾任國防大學校長、海軍司令、總統府戰略顧問、國防部副部長。

楊應超：知名外資分析師，現為異康集團暨青興資本首席資深顧問，柯克蘭資本董事長。

趙少康：現任中廣公司董事長兼總經理、曾任台北市議員、立法委員、環保署署長、飛碟電台董事長。

(中時 )