詹姆斯自從2003年以選秀狀元身分踏入NBA賽場之後就不斷刷新紀錄，不但5冠在手，而且還成為聯盟史上第一位率領三支球隊奪冠，如今又寫下連續1024場得分上雙紀錄，豎立起一道前無古人恐後無來者的「詹姆斯障礙」高牆。

本季是詹姆斯職業生涯的第18個球季，至今打了1294場例行賽，除了菜鳥球季曾出現6次單場得分個位數外，最近一次單場得分未上雙的場次得追溯到2007年1月6日與公鹿之戰，當時詹姆斯打了43分鐘，13投僅中3，8分、5藍坂、9助攻，雖然表現欠佳，但該役詹姆斯所屬的騎士仍獲勝。

經過該役之後，詹姆斯至今已連續14年不論是否身上有傷，只要他上場得分就不曾低於10分，連續1024場得分上雙早已是聯盟紀錄保持人。緊追在詹姆斯之後的是「籃球之神」喬丹，他也不過是連續866場得分上雙，排名第三的是「天勾」賈霸的787場，「郵差」卡爾馬龍575場名列第四，籃網一哥杜蘭特562場排名第五。

詹姆斯這項紀錄仍在持續中，依照他目前的狀態再打2-3季都不成問題，只要不出現突發狀況，連續場次得分上雙紀錄有可能推進至1100場甚至1200場，這將成為NBA最不可打打破的紀錄之一。

(中時 )