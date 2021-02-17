農曆年封關期間全球股市大漲，台股今(17)日牛年開盤首個交易日補漲行情下，在權值王台積電領軍下，台股狂漲3.54%或559.89點，收在16362.29點創收盤歷史紀錄，同寫16404.92點盤中新高，成交量4131.77億元新台幣。台股2020年漲勢，主要受惠於半導體產業強勁發展，也漸漸被全球基金看見，最新資料顯示，去年第四季有不少華爾街大咖買進台股ETF。

由MSCI Taiwan 25/50 Index所編製的「iShares MSCI Taiwan ETF」（美股代號 EWT），根據2020年12月31日資料顯示，成份股為台積電、鴻海、聯發科、聯電、台達電等權值股，其中台積電比重超過20%。

台灣主計總處1月29日公布，2020年台灣經濟成長率概估為2.98％，主要受惠於疫情帶動全球數位化轉型，推升全球對包括半導體在內的電子產品強勁需求，還有台灣防疫成功，緩和疫情對內需衝擊。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associate)提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，橋水去年Q4對EWT持股數達148萬5,726股、價值約7886.2萬美元，較去年Q3的143萬7609股或6454.9萬美元，持股季增3.35%，市值季增22.17%。但從先前數據來看，橋水2020年前3季接連減持EWT，從440萬7898股一路降至143萬7609股，大砍超過67%。

除了橋水，貝萊德、摩根士丹利、道富和高盛等投行也在去年Q4增持EWT。

台股最核心的，莫過於全球晶圓代工龍頭台積電，台股休市期間，台積電ADR股價大漲超過8%，不僅有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌管全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment Management, ARK）對台積電ADR投資，讓其擠進前20大持股。

大陸千億級私募基金景林資產向SEC提交的資料也顯示，台積電ADR成為該基金去年第4季第5大美股持股標的，持股數量達261萬股，較前一季增加8倍，市值達2.85億美元。

(中時新聞網)