陽明山擎天崗去年12月傳出多起野化水牛接連死亡的離奇事件，北市動保處研判水牛是因營養不良、暴斃身亡，推測原因為陽管處限制水牛生活空間才害這30隻水牛活生生「餓死」，並依「動物保護法」 開罰陽管處7.5萬元，但後者不服，隨即向北市府提起訴願，對此，法務局受理後，將召開訴願大會，3個月內就能得出結果。

據了解，擎天崗水牛群原生活在山頂周邊草原，平時可以自由漫步、覓食，但陽管處卻私自以圍籬及鐵絲網將牛群限制在42公頃的範圍內，讓牛隻行動受限，不僅無法自行覓食，甚至連躲避寒冬都做不到，並且去年12月底霸王級寒流報到，氣溫驟降及降雨也造成水牛暴斃情況異常嚴重，最後死亡牛隻近30頭。

動保處指出，陽管處從去年12月開始，接連幾天在擎天崗周遭區域、步道上，發現多頭水牛死亡，經召集跨領域專家學者調查後，排除遭毒殺的可能，並研判牛隻應為營養不良而亡；動保處認為，陽管處在此案件中雖然不是故意讓水牛傷亡，但仍有過失責任，因此認定違反「動物保護法」第30條第1項第1款規定，對陽管處祭出7.5萬元的罰鍰。

陽管處則反駁指出，己方不是牛群的飼主，並且架設圍籬不是圈養，只是為了避免野化水牛與周邊居民產生衝突，陽管處堅稱，架設圍籬的行為與牛隻死亡沒有關係，並對動保處的裁處，提起行政救濟，隨後在2月4日向北市府法務局提起訴願。

對此，法務局副局長張慕貞說明，陽管處已於2月4日向北市府提起訴願，依程序動保處須於20日內提出答辯狀，局內會先依雙方書面答辯的主張來審理，但假設雙方的訴願內容不足，就會邀請幾位委員召開訴願大會討論，並聽取雙方的現場陳述辯論，她強調，本案依「訴願法」規定須在受理後的3個月內結案，因此訴願結果最快在5月前就會出爐。

(中時 )