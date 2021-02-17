主播出任務-新聞千里馬

台灣基進立委陳柏惟因過往爭議言行不少，被列為「割萊委」罷免目標之一，第一階段連署也達標。國民黨台北市議員羅智強表示，陳柏惟被罷免機率比較高，但是罷免一定要回歸地方，不是在地的人，就沒有辦法精確了解在地人的想法。

羅智強在中天《主播出任務-新聞千里馬》節目中表示，民代被罷免成功，民進黨前桃園市議員王浩宇是一個特殊的例子。他罷免投票前兩天到罷王總部去，發現其實沒什麼人，好像有一點冷，但是「罷王」還是過了。當罷王成為中壢共識的時候，大家反而都沒聲音，反正去投票就好了，懶得講了。

羅智強指出，陳柏惟與王浩宇有非常多相近性，他也挺萊豬，雖然後來想要收，但是卻收不掉。陳柏惟種種爭議跟王浩宇不分軒輊，兩個人的條件很相像。陳柏惟被罷免機率，從理論來看是比較高的，可是不能一概而論。中壢的選民想法跟台中二選區立委選民的想法，不是完全一樣的。

羅智強認為，不是在地的人，沒有辦法精確了解在地人的想法，這就是罷免一定要回歸地方的緣故。地方派系不一定會動員，沒有大家想像的那麼簡單，背後有很多複雜因素，而地方派系動員對罷免是加分或是減分，也不知道。

羅智強建議陳柏惟，他個人言行的爭議，台中人不高興，他就要接受檢驗。挺萊豬就站出來道歉，表達誠意，台灣人民很厚道。陳柏惟若連署國民黨反萊豬公投，並宣示會去投票，罷免過關的機率就會變小。

羅智強接著表示，陳柏惟搞統獨，是轉移焦點，這是他唯一的一張牌。但如果是萊豬對決，陳柏惟就罷定了，這就是一個不負責任政治人物的表現，你挺萊豬是事實，為什麼不用萊豬跟大家光明正大對決。

(中時新聞網)