澳洲雪梨科技大學近期在市售電子煙中檢測出1064種化學物質，其中164種為有毒化學物質，其中含尼古丁菸草口味最多，不含尼古丁薄荷口味次之，顯示不含尼古丁的電子煙不代表危害物質較少。該研究將於3月20日發表在「藥物與生物醫學分析雜誌」。隨著檢驗技術進步，電子煙的有害物質不斷被發現，董氏基金會呼籲政府，修法禁止新型菸品的腳步實應加快，勿讓下一代成癮了才要亡羊補牢。

台大醫院家庭醫學科主治醫師郭斐然指出，澳洲雪梨科技大學以新技術檢測市售包括菸草、薄荷、香草、奶油糖果、肉桂和蘋果口味的電子煙油，並區分標示含尼古丁（18毫克／毫升）及標示不含尼古丁兩種樣本。

該研究發現，市售電子煙共檢測出1064種化學物質，其中更含甲醛、乙醛、甲基丙烯醛、苯、丙苯、2,3-丁二酮、甲基環己烷等164種有毒化學物質，其中含尼古丁菸草口味最多（102種），不含尼古丁薄荷口味次之（83種），再其次為含尼古丁薄荷口味（74種）。在不含尼古丁的薄荷、蘋果、奶油糖果及香草口味中，有毒化學物質皆高於含尼古丁樣本，再次證明不含尼古丁的電子煙並非危害較小。

郭斐然表示，隨著檢驗技術進步，電子煙的有害物質不斷被發現，即使是宣稱食品等級的添加物，也不保證加熱蒸發後吸入肺部是安全的，而含尼古丁的菸草口味電子煙，危害物質最多，吸菸者不要使用電子煙戒菸，要戒菸應尋求正確的戒菸管道。

台北榮總家庭醫學部主治醫師賴志冠強調，不含尼古丁不代表比較安全，這只是菸商欺騙入門者的行銷術語，而菸商故意將尼古丁標示不實，顯示尼古丁成癮才是業者賴以生財的關鍵。無論電子煙還是加熱菸，新型菸品販售的不單是「菸品」，而是「尼古丁成癮」。

董氏基金會表示，2018年歐盟報告就已指出電子煙含41種有毒化學物質，到了2021年現已增至164種，呼籲政府修法禁止新型菸品。賴志冠有說，澳洲雪梨科技大學已吹哨，台灣應警醒加快修法腳步全面禁止新型菸品，以免下一代陷尼古丁成癮泥沼。

(中時 )