製造業全面帶動下，台灣景氣熱烘烘。台灣綜合研究院17日發布2021年1月份「台灣EPI電力景氣指數」，1月份國內高壓以上產業用電較去年同期成長逾7.3％，台綜院長吳再益指出，在高附加價值的產業生產與出口急遽增長加持之下，1月份國內景氣維持充沛成長動能，扣除季節與年節因素後，1月份經濟成長率推估值可達5.0％，延續去年12月的同值高點。

台綜院就個別產業分析，電子製造業中的半導體、電腦、電子及光學製品、及其他電子零組件製造業，用電增幅相對顯著，電力景氣指數燈號持續呈現代表景氣熱絡的紅燈。

台綜院研發建模的「台灣EPI電力景氣指數」，結合了台電公司各行各業的高壓以上電力售電量，以及自用發電設備自用發電量數據，反映國內九成經濟生產活動，且能推估國內每月經濟成長數據，吳再益表示，此項指數最大意義在於即時解讀台灣經濟景氣狀況。

吳再益指出，2020年台灣在全球經濟不穩定的環境下，對外的出口貿易、對內的防疫及產業投資布局等都繳出亮眼成績，預估2021年上半年，實體經濟生產活動熱絡將持續反映在國內股匯市等經濟指標表現，國內疫情如能持續控制得宜，國內生產用電與景氣表現再創佳績可期。

(工商 )