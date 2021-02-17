奇力新公告2020年第4季自結財報，單季合併營收為45.28億元，毛利率為22.89％，每股稅後盈餘為0.72元，2020年度每股稅後盈餘為6.17元。

台灣大 1月EPS為0.31元
永豐餘、正隆 去年獲利登峰 EPS雙雙估逾3元

(工商 )

#奇力新 #每股稅後盈餘 #EPS #自結財報 #單季合併