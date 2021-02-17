奇力新去年EPS僅6.17元 遜於預期 19:292021/02/17 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 奇力新公告2020年第4季自結財報，單季合併營收為45.28億元，毛利率為22.89％，每股稅後盈餘為0.72元，2020年度每股稅後盈餘為6.17元。 台灣大 1月EPS為0.31元 永豐餘、正隆 去年獲利登峰 EPS雙雙估逾3元 (工商 ) #奇力新 #每股稅後盈餘 #EPS #自結財報 #單季合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新案交屋挹注 總太1月營收大增逾7倍 10:352021/02/17 財經 《電子零件》台郡上季獲利季增1.5倍 去年每股賺8.63元 16:312021/02/17 財經 Q2營運添柴火 聚鼎收購TCLAD 獲美核准 04:102021/02/17 產業．科技 《半導體》光罩1月營收年增49％ 今年再挑戰新高 11:592021/02/17 財經 第一金配息估0.78～0.91元 04:102021/02/17 金融．稅務 中租控股元月營收年增19％ 04:102021/02/17 金融．稅務 《金融股》宏遠證去年獲利近8年高點 全台服務網擴大 12:502021/02/17 財經 《塑膠股》各產品利差撐腰 台化Q1將較去年同期轉盈 13:582021/02/17 財經 台股量價齊揚 券商元月業績報喜 04:102021/02/17 證券．權證 櫃買19日審議91APP-KY公司上櫃案 11:112021/02/17 財經 汽機車銷售齊旺 三陽元月營收大增36％ 15:012021/02/17 財經 財經熱門新聞 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 - 財經 開工日拚發財 大樂透1.2億頭獎、春節大紅包獎號出爐 - 財經 經濟如同網路泡沫破滅？ 分析師爆美股漲多大跌機率 - 財經 傳陸擬限制對美稀土出口 英媒爆F-35驚人危機來了 - 財經 外資認錯了 金牛年開門被軋爆 爆3關鍵還有戲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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