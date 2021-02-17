患有小兒麻痺的蔡女，靠賣彩券維生，卻碰上客人少給錢，大里區立德里志工發文到社群上，呼籲該女子付清剩餘款項。（江和樹提供／黃國峰台中傳真）

患有小兒麻痺的蔡女，靠賣彩券維生，卻碰上客人少給錢，大里區立德里長江和樹，陪同她報案。（江和樹提供／黃國峰台中傳真）

一名領有身心障礙證明的50多歲蔡姓婦人，靠著販賣彩券及政府補助，撫養92歲高齡的母親及中風的哥哥，生活過得清苦，不料年初五（16日）在大里區武澤宮販賣刮刮樂時，一名女子，丟下1萬元，卻拿了總額2萬元的刮刮樂就跑，經大里立德里志工發布在臉書社群上，並在 17日下午報案後，該女子下午已到霧峰分局大里分駐所當面返還剩餘的1萬元，並表示當初是算錯金額，沒有要詐取刮刮樂的意圖，蔡婦也表示不追究。

蔡女表示，當時一名近30歲身穿黃衣的女子，先向她買了一張面額2千元的刮刮樂彩券，當場刮中5千元獎金，立即表示要再買10張試試手氣，該女將刮中的彩券，連同5千元現金（等同付1萬元），全部交給她後，拿了每張2千元，共10張的刮刮樂彩券，不等她算清楚，就離開了，等他回過神來，因為身患小兒麻痺，追也追不上。

蔡女說，因為母親之前在大里仁愛醫院開刀，還有10多萬的醫藥費要付，本來想趁過年時多賺一些付醫藥費，沒想到發生這樣的事，向里長江和樹說明後，於17日下午3點多，由里長接送到大里分駐所報案，幸該女子稍後也到所，還清所剩的1萬元，錢有拿回來就好。

立德里長江和樹表示，蔡婦是政府列冊低收入戶，自己有小兒麻痺外，還有92歲的母親，及中風的哥哥要撫養，也是大里人愛心廚房平時送餐的對象，全家只靠她賣彩券維生，發生這樣的事，擔心她再被騙，決定買下她剩下的18張刮刮樂，希望能幫她一點小忙。

霧峰分局大里分駐所所長楊俊宏表示，就在蔡女到所報案後沒多久，一名20多歲的尤姓女子就到所，將剩餘的1萬元當面還給蔡女，尤女表示，當時因為趕時間，沒算清楚，沒有要詐欺的意圖，今天在臉書看到訊息，就趕到臉書上所提的合作金庫，要還這1萬元，經行員告知，才又趕到派出所來還錢。楊俊宏表示強調，若是故意少給錢恐涉嫌詐欺，有心人士請勿以身試法。

(中時 )