離職是門藝術，俗話說「人前留一線，日後好相見」，若能和前東家好聚好散，說不定對日後再度謀職，有莫大助益。一名網友在PTT發問，「離職要多久以前提出比較好？」引起熱烈討論。

原PO分享對話截圖，主管讓他離職日壓3月16日，15日下班後就不用再去了，主管強調，「這段時間如果找到新人，你也教得沒問題，我讓你提早走，不用待到3月15；找不到人，你最多上到3月15，後面是我的事」。

但原PO希望2月底離職，雙方落差約兩周，讓原PO頗為難，「主管這樣跟我說，我該答應嗎？還是不留情面直接走啊？」懇求鄉民提供意見。

「如果和原單位、主管處得還算不錯，我會留下來多幫忙兩周，除非新工作一定要在3月報到，那真的沒辦法。」網友提供建議，認為沒必要和原公司鬧翻，幫一下忙可多領半個月薪水，「之後找工作，原公司的評價，說不定對新公司很重要」。

也有網友提醒原PO注意《勞基法》相關規定，基本上離職預告要看「個人年資」，完全不用預告的僅限工作3個月內；未滿一年的要在10天前說；滿1年但不滿3年的是20天；超過3年必須在30天前預告。

過來人強調，雖然工作不到3個月的，法律賦予「說走就走」權利，但除非你將來不打算就業或自行創業，不然「今天」講明天要離職，職場倫理上說不過去，「留一點名聲給人探聽」。

(中時新聞網)