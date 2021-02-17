台北凱撒大飯店新裝修的「精緻客房兩小床」。（台北凱撒大飯店提供）

台北天成大飯店「精緻客房」。（台北天成大飯店提供）

瑞穗天合國際觀光酒店「莊園房型」衛浴。（瑞穗天合國際觀光酒店提供）

228連假規畫外出遊玩正是時候，近期多家飯店推超值食宿，可與家中長輩旅遊同享優惠；其中，台北凱撒、台北天成大飯店適用「台北加碼GO」，2人同行1泊1食、每人500至600元起；而花蓮瑞穗天合國際觀光酒店為55歲（含）以上長者推出「樂齡泡湯遊一泊三食住房專案」，宅飯店享設施。

台北擁有許多浪漫賞櫻打卡景點，無論是陽明山平菁街42巷、淡水的天元宮或是東湖的樂活公園，花期皆在3月中前，民眾可趁週休二日或連假期間前往。台北凱撒大飯店推出「春暖花開」住房專案，精緻客房每晚只要1999元起，贈2張花月嵐「大蒜拳骨拉麵」券，周一至周四入住享房型升等，3月7日前的周日至周四入住、再享「台北加碼GO」千元補助，等於每位最低不用500元。

座落於捷運台北車站M3出口旁的台北天成大飯店，瞄準寒假延長商機，即日起至2021年3月31日止，特別推出「饗食天成住宿送餐飲抵用」住房專案，2人成行周日至周五入住「精緻雙人房」或「精緻雙床房」含早餐每晚只要2200元，周六與連續假期每晚只要2500元，搭配台北加碼GO補助專案、每房每晚再折1000元，而每人每晚最低僅600元起。

瑞穗天合國際觀光酒店即日起至6月30日推出「樂齡泡湯遊一泊三食住房專案」，入住房客中有55歲（含）以上預訂此專案，莊園精緻客房平日1萬0400元＋10％，另有4人房、6人房、8人房可選擇，適合家族旅遊。專案依房型人數附贈早餐、晚餐和午餐輕食券，可在客房內享受瑞穗特色溫泉「黃金湯」和戶外108池「金色水樂園」，無論是水療氣泡按摩床、飄飄河，還可體驗露天泡湯、石板浴，適合安排家族春季出遊。

「樂齡泡湯遊一泊三食住房專案」房客之中有1位55歲（含）以上長者即可預訂，入住時需出示身分證件，專案指定入住莊園棟房型，從雙人房到8人房，特定房型內更有2套衛浴設備、2個泡湯池；同時酒店引進全台唯一悅椿Spa (Angsana Spa)於228連假期間的預訂也相當熱門，其中人氣課程：悅椿按摩療程60分鐘3500元＋10％、90分鐘4500元＋10％，為房客紓壓放鬆的選項之一。

(中時 )