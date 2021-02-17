日本男星三浦春馬去年7月被發現在家輕生，得年30歲，之後曾爆出父母爭遺產醜聞，他的爸爸更在上月底也不幸離世，日前三浦春馬的媽媽接受日媒專訪，提到了兒子逝世一事，更推測很可能是經紀公司Amuse娛樂沒有好好照顧兒子的身心狀況，認為他們應該要負起責任。

據日媒報導，由於三浦春馬和母親關係不睦，加上曾傳出消息指出，她將兒子當成搖錢樹，甚至在三浦春馬過世後，和其父親上演爭產大戰，還在遺體火化後將骨灰帶走，讓父親無法分到骨灰，對此，三浦媽媽也解釋，她早就和兒子失去聯繫。

三浦媽媽坦言，5年前三浦春馬的身心狀態開始變差，「當時我和一名男性再婚，還和經紀公司產生摩擦，讓三浦身心都加重負擔」，她更心痛地表示，「他死去的最大原因，就是我不在他身邊保護他，我真的非常後悔。」更指出經紀公司沒有好好照顧兒子身心狀態，批評他們該負起責任。

事實上，三浦春馬是單親家庭的孩子，在他很小的時候父母就離婚了，媽媽再婚對象是牛郎，因此他開始出道賺錢後，常被媽媽要錢，甚至擅自要求公司提高三浦春馬的片酬，讓三浦春馬受不了而與之決裂，也是到近年三浦春馬才跟爸爸再聯繫上，離世一個月前，還將姓氏從繼父的「笹本」改回生父的「三浦」，沒想到竟發生憾事。

(中時新聞網)