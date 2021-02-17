自行車鏈條大廠－桂盟（5306）集團，受惠自行車市場持續暢旺、帶動鏈條需求大爆發，以及非自行車鏈事業部銷售同步增長，挹注1月合併營收達6.42億元，年增率高達54.26％，創下歷史同期新高、歷史單月次高紀錄！

桂盟集團表示，自行車市場延續2020年的搶購熱潮，這一波自行車回補庫存及市場需求熱潮，從入門車款開始，逐漸延伸對中高階運動休閒車款及電動自行車款也出現強勁需求，造成自行車供應不及，許多民眾在補修通路上購買零件更換，造就補修市場也同步上揚，對自行車零件供應商而言，不僅要趕上對整車廠的需求，也要加緊對補修市場的供應。

桂盟強調，以目前自行車市場所需，估計在庫存補充與市場需求增加，未來幾個季度自行車產業熱度不減，目前桂盟各工廠的產能利用率仍維持高檔外，桂盟也已部署增加10％產能，以因應未來整體自行車市場的增長。

此外，桂盟的非自行車零件的各事業部銷售業績，自2020年第4季起重回成長軌道，12月營收呈現年增、月增；其中，車庫門開門機事業更是倍增，顯示桂盟的非自行車零件的營運，在疫情後回歸正常，也是桂盟在未來營運上另一股成長驅動力。

桂盟集團不僅2021年1月創下營收佳績外，2020年也是豐收的一年，締造許多紀錄，包括9月、12月分別創下月營收歷史新高；第3季、第4季，連續2季創下季營收新高；2020年整體營收年增率達18％，前3季獲利超越2019年一整年，估計2020年賺進一個股本以上、獲利創歷史新高可期。

法人表示，依目前自行車市場現況來看，庫存仍然偏低，整車廠、零件廠卯足全力生產對應依然無法滿足市場需求，預估這波需求將持續2021年一整年；尤其在高階運動休閒車的需求逐步回溫，入門款及補修市場熱度不減，自行車產業持續增溫，桂盟的營運表現可望續創高峰。

(工商 )