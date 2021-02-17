街舞男團「B.T.O.D.」由昔日男團「Energy」團長葉乃文（牛奶）與寬寬整合行銷總經理陳功儒共同打造，B.T.O.D將推出新歌〈曾諾的永遠〉，日前邀來郭書瑤跨刀拍攝MV，她距離上一次與韓國男團合作有近10年之久，首度與台灣男團合作，郭書瑤高興說：「自己很熱愛跳舞，知道B.T.O.D是由舞林高手組成，ENERGY也可以說是啟蒙我的舞蹈男團始祖。」

郭書瑤自認不算是舞功高強，起初接到邀約一度拒絕，B.T.O.D經紀公司不斷努力洽談，她經紀人也極力鼓勵下才答應，他們數度一起練舞後，培養好默契，加上郭書瑤、B.T.O.D主唱張龍同是緬甸華僑，2人興奮相認，郭書瑤：「真的很少機會能遇到緬甸華僑的同伴。」近來緬甸發生政變，張龍透露親姊姊仍居住在緬甸，現在當地軍政府會不時切斷網路，曾聯絡不上姊姊，心情緊張，他後來會錄製歌唱影片給姊姊，互報平安。

B.T.O.D新歌由隊長淋雨負責主要編舞，但淋雨日前在家中浴室不慎滑倒，腳趾被割傷濺血送急診，拍攝MV時，敬業的帶傷上陣，他還因為腳傷勢嚴重，舞步也稍作更改，事後對團員感到很抱歉，謝謝眾人體諒，傷口目前良好復原中。

B.T.O.D邀來郭書瑤日前拍攝新歌MV。（寬寬整合行銷提供）

(中時 )