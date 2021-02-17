立法院將在本會期啟動修憲工程，力拚明年憲改複決綁大選。民進黨黨團總召柯建銘表示，若涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端，因為兩岸局勢多變，不能有任何挑釁。而入口網站《Yahoo奇摩》就對修憲「領土變更與國號」等議題是否需討論進行網路民調調查，結果發現，有近6成8網友認為「要」，3成2網友認為「不要」。

16年未修正的《中華民國憲法》，將在立法院本會期展開我國第8次修憲。這波憲改浪潮，也讓綠營順勢重拋「法理台獨」的動作。統計過去1年，民進黨共提出3件涉及台獨的修憲案，分別是蔡易餘提出的「刪除國家統一」修憲案、「剔除西藏、蒙古為我國固有之疆域」修憲案，及陳亭妃提出讓「台灣」正式納入憲法文字的「邁向國家正常化」修憲案。

由於陳亭妃屬民進黨「正國會」系統成員，而「正國會」創辦人剛好是立院龍頭游錫堃。早在扁執政時期，時任民進黨主席的游錫堃就公開主張，台灣獨立已經是主流民意，唯有改國號為台灣制定新憲法才是活路。

圖為2015年雙橡園元旦升旗。（圖取自駐美代表處官網，資料照）

國民黨團總召費鴻泰則批評「民進黨法理台獨修憲就是玩假的」、「蔡易餘和陳亭妃只是為了留下紀錄而提案」。黨主席江啟臣今天也回應，國民黨的原則非常清楚，對於變更國旗、國歌、國號、國名或國家定位的提案，都不會支持也不會提出。

入口網站 Yahoo網路投票。(圖/翻攝自Yahoo奇摩)

對於修憲，入口網站《Yahoo奇摩》17日就對此發起網路投票民調，以「修憲需不需要討論領土變更與國號等議題？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為2月17日至22日，截至17日晚間8時為止，共有近371名網友投票，其中投「要，這是國家重要議題」有253票，比例為68%，投「不要，恐造成兩岸情勢動盪」有118票，比例為32%。

認為「要」的網友認為，「我國的憲法還包含蒙古，真的很扯」、「有種就修一修，不要每年都炒統獨假議題」。認為「不要」的網友認為，「國號國名國徽就在那裡，改什麼改？不懂」。

(中時新聞網)