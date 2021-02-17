政府舉辦的拍賣會，往往都可以吸引許多人「挖寶」，像台灣法務部執行欠費大戶的車輛拍賣，不少民眾都會趁此機會搶便宜，位於東歐的烏克蘭，最近司法部的拍賣網站上，出現許多奇葩物品，甚至還有原味內褲，在國際上引發熱議。

受到新冠肺炎疫情影響，烏克蘭許多產業遭殃，不少勞工不僅減薪，還得面臨裁員，烏克蘭民眾因為欠債，財產被政府沒收、強制執行的人數增加許多，因此司法部的拍賣網站上，不少物品正在「出清」，其中出現一件起標價格19.4荷林夫納（hryvnia、UAH，烏克蘭貨幣單位，約台幣19.42元）的內衣褲。

根據外媒報導，這些女用內衣褲，是從中部地區的克利福洛（Kryvyi Rih）沒收，而司法部拍賣網站於2015年開始，根據司法部表示，至今賣出的物品總額高達141億UAH，部分所得捐贈給孤兒院、醫院和學校等單位。

其實這些奇葩物品，已經不是第一次出現，去年網站上曾經拍賣2隻被沒收的寵物狗，根據官方統計，烏克蘭去年註冊的債務人，增加至少30萬人，而在新冠肺炎疫情期間，債務人數不斷攀升，增加超過200萬人，顯示烏克蘭經濟大受影響。

(中時新聞網)