地牛又翻身！今(17日)晚間20時07分台東縣鹿野鄉發生規模4.1地震，最大震度為3級，出現在台東，而今早7時28分出現規模3.7地震，最大震度南投縣3級。

這起地震震央在台東縣政府北偏東方24.8公里，位於臺東縣鹿野鄉，瑞氏規模4.1，地震深度5公里的地震，各地最大震度，台東的東河、池上為3級；花蓮縣富里1級；高雄市桃源最大震度1級。

(中時新聞網)