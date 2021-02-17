地牛又翻身！台東鹿野鄉規模4.1地震 最大震度台東3級 20:302021/02/17 中時新聞網 羅心妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚間20時07分在台東鹿野鄉出現規模4.1地震，最大震度台東3級。(圖取自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛又翻身！今(17日)晚間20時07分台東縣鹿野鄉發生規模4.1地震，最大震度為3級，出現在台東，而今早7時28分出現規模3.7地震，最大震度南投縣3級。 這起地震震央在台東縣政府北偏東方24.8公里，位於臺東縣鹿野鄉，瑞氏規模4.1，地震深度5公里的地震，各地最大震度，台東的東河、池上為3級；花蓮縣富里1級；高雄市桃源最大震度1級。 竟不是大年初五！命理師曝今年開工儀式吉時 大發牛脾氣！台東婦人遭牛攻擊送醫治療 (中時新聞網) #最大震度 #規模 #3級 #4.1 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 報價上漲 台塑三寶獲利看俏 04:102021/02/17 產業．科技 大牛來了 超跑開進四湖彩繪村 04:102021/02/17 地方新聞 頡懋膠粒押出3D列印機 打入歐洲 04:102021/02/17 產業特刊 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 14:342021/02/17 財經 1分鐘讀財經》牛年開盤15檔高殖利率股 喜迎紅包行情 08:162021/02/17 財經 工業風淪工地風？台東某飯店驚現廢墟感 網曝：已維持12年 13:242021/02/17 社會 竹縣投入16億蓋6座停車場 民眾停車不再一位難求 15:212021/02/17 寶島 《台北股市》牛年開市喜洋洋 迎2009年來紅盤日最大漲幅 16:142021/02/17 財經 牛年開盤台股狂漲560點 收16362點再創新高 12:542021/02/17 財經 Angelababy水鑽Bra外穿登雜誌 機場辣秀蠻腰搶鏡 18:312021/02/17 名人 台積電含金量太高 華爾街大咖去年Q4爆買台股ETF 19:162021/02/17 財經 生活熱門新聞 刮刮樂號碼槓龜竟中4500元 網驚：原來還有這種的 - 生活 她每月寄孝親費 除夕被逼放棄繼承 全留給30歲無能弟 - 生活 开工福利！星巴克买1送1 、超商1元咖啡优惠懒人包 - 生活 - 中时新闻网 花椰菜心怎麼料理？內行曝超強撇步：好吃又不容易壞 - 生活 水杯摸起來「黏黏滑滑」恐是汙染警訊！醫急曝超髒真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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